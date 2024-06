Einsatz in Hamburg: Mann schmeißt Flaschen vom Balkon auf Polizisten

Er pöbelte vom Balkon, drohte mit Schlägen und schmiss mit Flaschen auf Polizisten: Ein Mann ist am Samstagabend in Jenfeld ausgerastet und wurde festgenommen.

Der Anruf ging um kurz nach 17 Uhr bei der Polizei ein. Ein Mann drohte Passanten von seinem Balkon aus im Schmiedeberger Weg mit Schlägen. Umgehend rückten die Einsatzkräfte aus, die dann ziemlich unsanft empfangen wurden.

Eier, Flaschen und Gewürzverpackungen fliegen auf die Straße

Von seinem Balkon aus schmiss der Mann mit Flaschen, Eiern aber auch einer Currygewürz-Verpackung auf die Polizisten. Gegen 18.15 Uhr entschieden sich die Polizisten dann, den Mann zu überwältigen und stürmten die Wohnung. Fünf Minuten später wurde er zur Wache abtransportiert.

Die Polizei vor dem Wohnhaus, von wo aus der Mann randalierte.

„Der Mann befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand“, sagte ein Sprecher der Polizei der MOPO. Durch seine Würfe entstand an mehreren Autos ein Schaden, auch die Windschutzscheibe eines Streifenwagens wurde in Mitleidenschaft gezogen.