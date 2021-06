Einsatz im Hamburger Süden: Brennendes Taxi sorgt für Verkehrschaos

Wilhelmsburg –

Geduldsprobe für Autofahrer in Richtung Süden: Auf der Wilhelmsburger Reichsstraße, kurz vor der Abfahrt Kornweide, ist am Montagabend ein Taxi in Flammen aufgegangen. Die B75 wurde daraufhin komplett gesperrt.

„Der Taxifahrer konnte noch rechtzeitig aussteigen“, teilte ein Sprecher der Polizei auf MOPO-Nachfrage mit. Er sei unverletzt geblieben. Die Feuerwehr wurde zum Löschen angefordert.

Hamburg: Taxi brennt auf B75 – Verkehrschaos in Wilhelmsburg

Die Polizei sperrte daraufhin die Strecke ab Wilhelmsburg-Mitte komplett, leitete dort den Verkehr ab. Der Sprecher fasste die Lage so zusammen: „Es ist voll. Da geht so gut wie nichts mehr.“

Vier Kilometer Stau waren es ab Georgswerder, in Wilhelmsburg fuhren die meisten Autofahrer über die Georg-Wilhelm-Straße in Richtung Harburg – und mussten einen herben Zeitverlust in Kauf nehmen.

Auch die Autofahrer auf der A7 mussten am Montag viel Geduld aufbringen. Gleich vier Lkw knallten am Nachmittag ineinander. Der Verkehr staute sich in Richtung Süden zeitweise auf bis zu 20 Kilometer. (dg)