Einsatz an Osdorfer Mühle: Feuerwehr löscht Küchenbrand

Osdorf –

Die alte Osdorfer Mühle war Montagmittag Ziel eines Feuerwehreinsatz. Im darin gelegenen Restaurant war ein Brand ausgebrochen. Die Retter rückten mit mehreren Löschzügen an.

1978 kam es in der Osdorfer Mühle schon einmal zu einem Brand, der sie jedoch nicht zerstörte und die Flügel verschonte. In den 80er Jahren stand die Mühle häufig im Mittelpunkt von Polizei- und Feuerwehreinsätzen. Damals befand sich darin eine Diskothek, in der es immer wieder Gewalttaten gab.

Das könnte Sie auch interessieren: Feuerteufel zündelt in Osdorf

Hamburg: Feuer in Mühlenrestaurant

Mittlerweile ist dort das beliebte Restaurant „Don Quichotte“ untergebracht. Dort war gegen 13 Uhr Feuer in der Küche ausgebrochen. Ein Friteuse war in Brand geraten und hatte die Kücheneinrichtung erfasst. Dunkler Qualm zog durch die Räume. Den Brand hatten Feuerwehrmänner nach gut 30 Minuten unter Kontrolle.