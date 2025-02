Küchenbrand mit fatalen Folgen: Bewohner gerettet – Hunde sterben

Feuer im ländlichen Hamburger Süden: In Ochsenwerder hat ein Einfamilienhaus gebrannt. Die beiden Bewohner wurden gerettet, für ihre Hunde kam aber jede Hilfe zu spät.

Der Einsatz begann kurz vor vor 23 Uhr. Die Küche des Hauses am Ochsenwerder Landscheideweg stand laut Feuerwehr in Vollbrand. Da sich die Flammen in die Wand gefressen hatten, dauerten die Nachlöscharbeiten etwas länger. Nach gut zwei Stunden rückten die Einsatzkräfte wieder ab.

Älteres Ehepaar: Verdacht auf Rauchvergiftung

Bei den beiden Bewohnern, einem älteren Ehepaar, bestand zunächst Verdacht auf Rauchvergiftung. Sie konnten nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst aber von Angehörigen abgeholt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Tödliches Zugunglück: So ist die Lage am Morgen

Für die beiden Hunde des Ehepaares hingegen kam jede Hilfe zu spät: Die Tiere starben. (tst)