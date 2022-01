In der Nacht zum Montag ist ein Einfamilienhaus in Lurup in Brand geraten. Die Bewohner konnten sich noch selbst in Sicherheit bringen.

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, sei das Feuer gegen 23 Uhr ausgebrochen. Der erste Stock des Hauses im Lüttkamp war in Brand geraten, teils griffen die Flammen auch auf das Dach über.

Einfamilienhaus brennt in Hamburg-Lurup

Die beiden Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Sie wurden offenbar rechtzeitig auf den Alarm des Feuermelders aufmerksam und kamen bei den Nachbarn unter.

Die Feuerwehr konnte den Brand nach rund einer Stunde löschen. Über die Zahl der Verletzten machten die Einsatzkräfte widersprüchliche Angaben: Laut Polizei verletzte sich eine Person leicht, während die Feuerwehr von keinen Verletzten berichtete.

Die Brandursache war zunächst unklar, das Haus sei unbewohnbar. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben bis etwa 1.10 Uhr vor Ort. Nun ermittelt das LKA. (dpa/fbo)