Blutiger Streit in Hamburg: Einer zog ein Messer – und verletzte auch sich selbst

Vor einer Unterkunft von „Fördern und Wohnen“ an der Straße Sandwisch in Moorfleet ist es zu einem Streit zweier Männer gekommen: Einer soll im Verlauf des Disputs dabei ein Messer gezogen und seinen Gegner verletzt haben. Sich selbst allerdings auch.

Zunächst hätten sich die Männer gestritten, sagten Zeugen aus. Ihre Stimmen seien immer lauter geworden, die Stimmung aggressiver.

Messer-Angriff in Moorfleet: Beide Beteiligte kommen ins Krankenhaus

Dann soll einer der beiden Männer ein Messer gezogen haben. Bei Stichbewegungen verletzte er nicht nur seinen Kontrahenten, sondern auch sich selbst. Beide wurden später vom Rettungsdienst versorgt und in Kliniken gebracht.

Erst die Polizei hatte die Situation unter Kontrolle bringen können: Mehrere Peterwagen parkten am Tatort, Beamte forderten den Mann mit dem Messer mehrfach auf, dieses auf den Boden zu legen. Am Ende sei dieser dann der Forderung gefolgt, so ein Polizeisprecher.

Das könnte Sie auch interessieren: 26-Jähriger hingerichtet: „Ich habe so lange abgedrückt, bis die Trommel leer war“

Der Kriminaldauerdienst übernahm die Ermittlungen vor Ort, befragte Zeugen und suchte nach Spuren. Auch einen Transporter begutachteten die Kripo-Beamten. Noch sind die Hintergründe der Auseinandersetzung unklar. Geprüft wird auch, ob möglicherweise eine Art Überfall ursächlich sein könnte. (dg)