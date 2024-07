Einbruchserie im Hamburger Süden – neun Taten, immer dieselben Fingerabdrücke

Eine Einbruchsserie in den Stadtteilen Harburg und Wilstorf scheint aufgeklärt zu sein. Nach neun Fällen allein zwischen Mai und Juni – immer kam der Täter in den frühen Morgenstunden –, ist nun ein Tatverdächtiger festgenommen worden.

Laut Polizei seien die Einbrüche stets nach dem gleichen Muster vorgenommen worden. Der stiegen durch offene oder auf Kipp stehende Fenster in Erdgeschosswohnungen ein, teilweise während die Bewohner zu Hause waren und schliefen. Die Beute bestand überwiegend aus Laptops und Handys.

Die Auswertung der Fingerabdrücke brachte die Ermittler nun auf die Spur eines Mannes (26), der sich illegal in Deutschland aufgehalten soll. Zivilfahnder nahmen ihn am Freitagnachmittag an der Hohen Straße fest. Er kam in U-Haft.