Einbruchserie bei Hamburg: Polizei fahndet mit Fotos nach Tätern

Nach mehreren Einbrüchen in der Pinneberg Innenstadt hat die Polizei am Mittwoch eine öffentliche Fahndung nach den Tätern eingeleitet. Sie erbeuteten offenbar Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro.

Ein Optikergeschäft in der Straße Rübekamp wurde in den vergangenen Monaten mehrmals von Einbrechern heimgesucht. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der erste Einbruch am frühen Morgen des 21. Oktobers 2019. Damals verschafften sich die Täter gegen 5 Uhr morgens über einen Hinterhof Zugang zu dem Geschäft. Sie stahlen Brillengestelle und Bargeld aus der Kasse.

Etwa drei Monate später, am 5. Januar, schlugen die Täter nach Polizeiangaben erneut gegen 1.40 Uhr zu und entkamen unerkannt vom Tatort.

Pinneberg: Drei Einbrüche in dasselbe Geschäft

Nur vier Tage später, am 9. Januar, kam es dann zum dritten Einbruch. Um 1.35 Uhr löste der Alarm aus. Die Polizei konnte nach dem Eintreffen nur noch den Einbruch feststellen – von den Tätern fehlte, wie auch schon zuvor, jede Spur.

Sie klauten mehrere Brillengestelle und Bargeld aus der Kasse. Polizeidirektion Bad Segeberg Foto:

Die Ermittler der Kriminalinspektion gehen davon aus, dass alle drei Einbrüche von denselben Tätern begangen wurden. Da die Täter bis heue nicht geschnappt werden konnten, veröffentlichte die Polizei nun Bilder der Überwachungskamera und bittet die Öffentlichkeit um Hilfe.

Einbruch-Serie bei Hamburg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Wie die Polizei mitteilt, werden zwei etwa 1,65 bis 1,80 Meter große und schlanke Männer gesucht. Einer der Männer trug bei der Tat eine Kapuzenjacke, eine dunkle Jeans und dunkle Schuhe. Zudem hatte er Handschuhe an. Sein Gesicht war mit einer Sturmhaube bedeckt.

Mehrmals räumten die Täter den Optiker in Pinneberg aus. Polizeidirektion Bad Segeberg Foto:

Der zweite Täter trug eine Kapuzenjacke oder eine Jacke mit einem Kapuzenpullover darunter, ebenfalls eine dunkle Hose und dunkle Schuhe sowie Handschuhe. Auffällig waren Patches am Ellenbogen.

Wer Hinweise zu den Tätern auf den Bildern geben kann oder anderen Informationen hat, die mit der Tat zusammenhängen, wird gebeten, sich unter der Tel. (04101) 2020 bei der Pinneberger Polizei zu melden. (maw)