Teenie-Einbrecher springen auf Flucht vor der Polizei ins Wasser

Drei Jugendliche (14, 15, 16) sollen am Mühlenkamp (Winterhude) in zwei Telefongeschäfte eingebrochen sein. Sie wurden in der Nacht zu Montag von Polizisten festgenommen, nachdem Fluchtversuche – unter anderem sprangen sie ins Wasser – fehlschlugen.

Ein Anwohner hatte um kurz vor 3 Uhr Geräusche wahrgenommen, die er als verdächtig einstufte. Daraufhin rief er die Polizei.

Zwei Polizisten verletzt – 16-Jähriger kommt in Klinik

Entsandte Beamte trafen am Mühlenkamp dann auf die drei Jugendlichen, die sofort die Flucht ergriffen. Der 15- und der 16-Jährige sprangen laut Polizei in den rückwärtig zur Straße gelegenen Kanal. Der 16-Jährige wurde noch im Wasser, der 15-Jährige auf einem nahen Hinterhof festgenommen, so ein Sprecher. „Der 14-Jährige wurde in Tatortnähe festgenommen.“ Bei ihm habe man ein gestohlenes Mobiltelefon gefunden und sichergestellt.

Der 16-Jährige – der heftigen Widerstand geleistet haben soll – kam in ein Krankenhaus, weil sich seine Vitalwerte im Laufe des Einsatzes verschlechtert hätten. Auch zwei Polizisten (29, 43) wurden verletzt und mussten ärztlich behandelt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Wieder Feuerwehr-Einbrüche: Warum Diebe scharf auf die mächtigen Rettungsgeräte sind

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die Ermittlungen und stellte fest, dass die mutmaßlichen Täter wohl die Scheiben der Eingangstür eingeworfen hatten, um sich Zutritt zu verschaffen. Dies nahm vermutlich auch der Zeuge wahr.

Inzwischen hat das für Jugendkriminalität zuständige LKA 145 die Ermittlungen übernommen. Während der 14-Jährige in die Obhut seiner Eltern entlassen wurde, mussten sich die anderen Jugendlichen vor einem Haftrichter verantworten. (dg)