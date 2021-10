Einbruch in IT-Hochburg? Mann mit Scream-Maske sorgt für Großalarm

Wo ist der Täter? Stundenlang suchte die Polizei am Donnerstagabend nach einem Einbrecher, den Zeugen zuvor beim Betreten eines Bürokomplexes in Rothenburgsort beobachtet hatten. In dem Gebäude soll auch der IT-Dienstleister der Stadt Hamburg, Dataport, untergebracht sein.

Um kurz nach 20 Uhr rückte die Polizei mit einem Großaufgebot in der Billstraße 82-88 an. Zeugen wollten eine männliche Person beobachtet haben, die mit einer Scream-Maske vor dem Gesicht und einer Waffe in der Hand das Gebäude betreten haben soll.

Da die Schilderung der Zeugen glaubwürdig war und der Bürokomplex wichtige IT-Infrastruktur für die Stadt Hamburg beherbergt, wurde eine großangelegte Suche eingeleitet. Bis spät in die Nacht durchforsteten zahlreiche Polizeibeamte das Gebäude bis in den letzten Winkel – ohne Ergebnis. Der von den Zeugen beschriebene Einbrecher konnte nicht gefunden werden. Um ein Uhr nachts wurde die Suche abgebrochen. Die Ermittlungen laufen jedoch weiter. (ng)