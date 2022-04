Einbruch in Hamburger Fahrradladen: Männer werfen Scheibe mit Gullideckel ein

In der Nacht zum Samstag wurde eine Anwohnerin in der Osdorfer Landstraße durch einen lauten Knall geweckt. Als sie nachsah, beobachtete sie, wie vier dunkel gekleidete Männer von einem Fahrradladen in Richtung Elbe Einkaufszentrum flüchteten.

Die Frau alarmierte daraufhin um 1.54 Uhr die Hamburger Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die gläserne Eingangstür des Geschäfts mit einem Gullideckel eingeworfen worden war. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stahlen die Einbrecher mindestens ein E-Bike und eine Fahrradtasche.

Hamburg: Fahrradladen in Osdorf Ziel von Einbrechern

Die Einsatzkräfte riefen sofort eine Fahndung nach den vier tatverdächtigen Männern aus, allerdings ohne Erfolg. In der Nebenstraße Schäperstück fanden sie aber eine offenbar zurückgelassene Fahrradtasche und stellten sie als Beweismittel sicher.

Das zuständige Einbruchsdezernat hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf die vier unbekannten Männer geben können. Hinweise könnten unter (040) 428656789 oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden. (aba)