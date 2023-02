Einbruch bei Hamburger Juwelier: Polizei sucht Zeugen

An der Hartungstraße (Rotherbaum) ist in der Nacht zu Dienstag in ein Juwelier-Geschäft eingebrochen worden: Laut Polizei verschaffte sich eine dunkel gekleidete Gestalt gegen 3.30 Uhr Zugang zum Geschäft, indem sie die Eingangstür aufhebelte.

Die Person – Zeugen wollen einen kräftigen, mittelgroßen Mann gesehen haben, der eine Tarn-Weste trug – schlug mehrere Vitrinen ein, nahm eine Vielzahl an Schmuckstücken mit und flüchtete in unbekannte Richtung. „Aufgrund der Geräuschentwicklung wurden Anwohner auf den Einbruch aufmerksam und verständigten die Polizei“, so Polizeisprecherin Nina Kaluza.

Fahndung mit mehreren Streifenwagen ohne Erfolg

Doch eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Der Täter entkam unerkannt in die Nacht. Wie hoch seine Beute ist, war zunächst unklar. Auch was genau er mitnahm, ließ die Polizei aus „ermittlungstaktischen Gründen“ offen.

Das örtliche Einbruchsdezernat (LKA 132) übernahm den Fall. Und die Ermittler suchen Zeugen. Hinweise an: Tel. (040) 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)