Einbrecherbande will Optiker ausnehmen – und wird auf frischer Tat ertappt

Ein manipuliertes Sicherheitssystem, nervöse Männer und ein schneller Zugriff: In der Nacht zu Montag haben Zivilfahnder der Polizei einen versuchten Einbruch bei einen Optiker am Ballindamm beobachtet – und verhindert. Vier Personen wurden festgenommen.

Am Sonntag kam die erste Einbruchsmeldung. Es stellte sich heraus: Das Sicherheitssystem des Optikers „Edel-Optics“ wurde manipuliert. In der Nacht zu Montag sollte dann der Bruch erfolgen – doch Ermittler vor Ort schnappten sich die Männer.

Hamburg: Zivilfahnder verhindern Einbruch bei Optiker

Die Täter seien hochnervös gewesen, sie sollen sich durch ein Liebespaar und einen Wartungstechniker gestört gefühlt haben – kein Wunder, dass sie den verdeckten Ermittlern sofort auffielen. Doch trotz ihrer Nervosität versuchten sie schließlich, in die Optiker-Filiale einzubrechen.

Die Alarmanlage ging los und die Beamten griffen zu. Zwei Verdächtige wurden vor Ort festgenommen, ein weiterer am Neuen Jungfernstieg. Und auch zwei Komplizen, die Schmiere standen, griffen sich die Polizisten – an den Colonnaden.

Die Ermittler vermuten eine noch größere Bande hinter dem versuchten Einbruch. Die insgesamt vier festgenommenen Männer im Alter von 39, 40, 52 und 57 Jahren stehen im Verdacht, in der Hansestadt seit Januar 14 Einbrüche und Einbruchsversuche verübt zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Hinzu komme eine Tat in der hessischen Stadt Lich.

Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen sei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden, hieß es weiter, unter anderem mehrere Kilogramm Marihuana. Die beiden jüngeren Verdächtigen sollten noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (mit dpa/mp)