Baukran stürzt auf Einfamilienhaus: Kurze Zeit vorher hatte es schonmal gekracht

Das hätte richtig böse ausgehen können: Am Freitagmorgen stürzte plötzlich ein Baum an der Eckerkoppel (Farmsen-Berne) auf den Gehweg, als er von einem Baukran getroffen wurde. Nur wenige Stunden später krachte es dann in Wellingsbüttel, auch hier war ein Baukran der Auslöser.

Um kurz vor 9 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr in die Eckerkoppel/Ecke Berner Heerweg alarmiert. Ein Baukran, der von einer Baustelle abtransportiert wurde, war beim Rangieren gegen einen Baum geknallt und hatte diesen zum Einsturz gebracht.

Farmsen-Berne: Baukran trifft Baum beim Rangieren

Der Baum fiel auf den Gehweg, verletzte aber zum Glück keine Fußgänger. Ein Mitarbeiter der Transportfirma wurde leicht verletzt.

Das Brisante: Genau dieser Baukran war Ende August von der Baustelle auf mehrere Wohnhäuser umgestürzt. Auch hier wurde zum Glück niemand verletzt.

Der Baum wurde beim Rangieren des Baukrans getroffen und stürzte um. Marius Röer Der Baum wurde beim Rangieren des Baukrans getroffen und stürzte um.

Nur wenige Stunden später, um kurz nach 14 Uhr, mussten die Einsatzkräfte in die Rolfinckstraße in Wellingsbüttel ausrücken. Auch hier war ein Baukran aus bislang unbekannten Gründen auf ein benachbartes Einfamilienhaus gestürzt. Verletzte gab es laut Feuerwehr nicht. Die Stadtbahnstraße und die Rolfinckstraße sind aufgrund der Bergungsarbeiten derzeit gesperrt.

Auch in Fuhlsbüttel krachte es am Freitagmittag: Gegen 14.30 Uhr fiel zwischen den Stationen Fuhlsbüttel und Fuhlsbüttel-Nord ein Baum auf U-Bahn-Gleise. Zwei Bahnen kollidierten mit dem Baum. Wie die Hochbahn mitteilte, wurde ein Ersatzverkehr mit Taxen und Bussen zwischen den Haltstellen Ohlsdorf und Fuhlsbüttel Nord eingerichtet.