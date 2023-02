Ein Abend, zwei Überfälle: Täter mit Messer und Waffen rauben Tankstellen aus

Die Polizei sucht nach zwei Überfällen Zeugen: Am Freitag hatten es Täter auf Tankstellen in Farmsen-Berne und Horn abgesehen. Sie hatten Messer und Pistolen dabei. In beiden Fällen waren sie erfolgreich.

Zunächst stürmte um kurz vor 20 Uhr ein Mann – schwarz gekleidet, weiße Applikationen an Jacke und Hose – in die Tankstelle am Pezolddamm. Mit einem Messer bedrohte er die Mitarbeiterin (43) und forderte die Herausgabe von Geld. Mit einem laut Polizei „mittleren Geldbetrag“ flüchtete der Mann in Richtung Fischotterstieg.

Polizei sucht Zeugen nach Überfälle auf Tankstellen

Etwas mehr als eine Stunde später dann der nächste Überfall an der Horner Landstraße: Diesmal waren es zwei Täter. Einer sicherte den Eingang, der andere zog im Ladeninneren eine Schusswaffe. Die Männer flüchtete dann in Richtung Billstedter Hauptstraße. Beide waren Zeugenaussagen nach etwa 1,70 Meter groß und schwarz gekleidet.

In beiden Fällen haben die örtlichen Raubdezernate die Ermittlungen übernommen. Die Beamte suchen dringend Zeugen. Hinweise an Tel. 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)