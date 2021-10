Am Lehmweg in Hamburg ist am Samstagmittag ein E-Bike-Fahrer einen Abhang am Gehweg runtergestürzt und im Isebekkanal gelandet. Ein Passant, der den Vorfall mitbekam, begab sich daraufhin ins Wasser.

Vorher hatte er noch einen Notruf abgegeben, weil der Gestürzte benommen ausgesehen haben soll. Auch zwei Polizisten, die kurz darauf eintrafen, gingen ins Wasser. Zusammen zogen sie den Mann zurück an Land.

Hamburg: Mann stürzt ins Wasser – Passant und Polizei retten ihn

Sanitäter der Feuerwehr versorgten den Mann, ein Notarzt begleitete ihn in ein Krankenhaus. Die Polizisten mussten ihre nassen Schuhe wechseln, der Passant seine gesamte Kleidung.

Die genaue Ursache des Sturzes ist unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (dg)