Durchsuchungen nach Drogendeals: Polizei stürmt Wohnungen in Hamburg

Am Mittwochabend hat die Polizei zwei Wohnungen im Hamburger Osten durchsucht, mehrere Personen festgenommen und größere Mengen Drogen sichergestellt. Zuvor hatten Beamte mutmaßliche Rauschgiftdeals auf offener Straße beobachtet.

Gegen 16.45 Uhr waren Polizisten auf einen mutmaßlichen Drogenhandel auf dem Steintorweg in St. Georg aufmerksam geworden, wie ein Polizeisprecher sagte. Daraufhin erwirkten die Fahnder einen Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung an der Grunewaldstraße in Rahlstedt.

Die Beamten brachen kurz nach 18 Uhr die Tür auf und stürmten die Wohnung. Dort nahmen sie sieben Personen vorläufig fest. Außerdem stellten sie nach MOPO-Informationen Drogen in „nicht geringer Menge“ sowie Bargeld und einen gestohlenen E-Scooter sicher.

Hamburg: Drogenrazzien in Rahlstedt und Jenfeld

Ganz in der Nähe der Wohnung war wenig später ein anderes Ermittlerteam im Einsatz: Auf der Steglitzer Straße in Jenfeld beobachteten die Fahnder laut Polizei ebenfalls einen mutmaßlichen Drogenhandel.

Das könnte Sie auch interessieren: Frau schmuggelt kofferweise Dubai-Schokolade nach Hamburg – und fliegt auf

Gegen 21.30 Uhr durchsuchten die Einsatzkräfte eine nahegelegene Wohnung und trafen dort vier Personen an. Drei von ihnen wurden mit auf die Wache genommen und später wieder entlassen. Ob die beiden Einsätze miteinander in Zusammenhang stehen, konnte der Polizeisprecher nicht sagen.