Frau schmuggelt kofferweise Dubai-Schokolade nach Hamburg – und fliegt auf

Frohes Fest: Am 25. Dezember 2024 haben Zöllner am Flughafen Hamburg einen spektakulären Schmuggelversuch aufgedeckt. Eine 33-jährige Frau aus der Türkei wurde dabei erwischt, wie sie 460 Tafeln Dubai Schokolade im Gesamtgewicht von 90 Kilogramm ins Land bringen wollte. Der Wert der süßen Fracht beläuft sich auf satte 2100 Euro.

Die Frau war von Istanbul nach Hamburg gereist und wurde bei der Einreise einer Zollkontrolle unterzogen. In ihren Koffern fanden die Zollbeamten die begehrten Schokoladentafeln, die in Istanbul für 4,60 Euro pro 200-Gramm-Tafel erstanden wurden. In Deutschland wird dieselbe Schokolade für stolze 25 Euro pro Tafel gehandelt.

Gesundheitsgefahr durch dub(a)iose Schokolade?

Die Zollbehörden vermuten, dass die Schokolade für den gewerblichen Verkauf gedacht war. Doch neben möglicher Steuerhinterziehung geht es vor allem um den Schutz der Verbraucher in Deutschland. „Auf den Verpackungen der Schokoladentafeln konnten die Zöllnerinnen und Zöllner keinerlei Hinweise zu den Inhaltsstoffen oder Allergenen feststellen, sodass sich die Kundinnen und Kunden möglicherweise einer Gesundheitsgefahr aussetzen könnten,“ erklärt Maurice Douce, Pressesprecher des Hauptzollamtes Itzehoe. Waren ohne Hinweise zu Inhaltsstoffen oder Allergenen dürfen in der EU nicht verkauft werden.

Gefährliche Funde bei Lebensmitteluntersuchungen

Erste Proben der Lebensmittelüberwachungsbehörde des Landes Baden-Württemberg haben besorgniserregende Ergebnisse bei der Dubai Schokolade aufgedeckt. Verunreinigungen, Farbstoffe, Allergene und sogar Schimmelpilze wurden in verschiedenen Untersuchungen festgestellt. Baden-Württemberg hat deshalb ein landesweites Sonderprogramm zur Überprüfung gestartet.

Die beschlagnahmte Ware wird nun entweder vernichtet oder wieder ausgeführt, da sie aufgrund fehlender Kennzeichnungen nicht einfuhrfähig ist.