Duo beklaut Rollstuhlfahrerin und stößt sie beinahe die U-Bahntreppen hinunter

Die Polizei sucht Zeugen eines kaum fassbaren Verbrechens: Zwei Männer sollen vergangenen Dienstag eine Rollstuhlfahrerin (71) in Hamburg-Billstedt beklaut und dann beinahe die U-Bahntreppen hinuntergestoßen haben.

Die 71-Jährige wartete um 16 Uhr vor einer Apotheke an der Kandinskyallee auf ihren Sohn, als sich ihr zwei Männer näherten: Einer soll 1,80 bis 1,90 Meter groß und kräftig sein, eine blaue Jeans und ein dunkelbraunes T-Shirt getragen haben. Der andere trug eine schwarze Hose und ein rotes Shirt. Beide sollen kurze dunkle Haare und einen Bart tragen.

Hamburg: Duo beklaut Rolli-Fahrerin und will sie Treppen hinunterstoßen

„Sie durchsuchten ihre Taschen“, sagte ein Polizeisprecher. „Als sich die Rollstuhlfahrerin zur Wehr setzte, zerrten die Männer weiter an ihr, so dass sie fast aus dem Krankenfahrstuhl stürzte.“

Die Männer stahlen der Frau das Handy und die Geldbörse. „Dann schoben sie den Rollstuhl an den Treppenabgang des U-Bahnhofs Mümmelmannsberg heran, so dass die Vorderräder bereits frei über den Stufen schwebten“, so der Polizeisprecher weiter. Ein Zeuge ging dazwischen, die Männer flüchteten mit ihrer Beute in den Bahnhof.

Bei der Polizei hat mittlerweile der Staatsschutz (LKA 7) die Ermittlungen übernommen, weil das Ausnutzen der Gehbehinderung der 71-Jährigen ein wesentlicher Bestandteil der Tat war. Die Beamten suchen dringend Zeugen, insbesondere den couragiert eingeschrittenen und noch unbekannten Mann. Hinweise unter Tel. 428 65 67 89 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)