Großbrand! Dunkler Rauch über Hamburg – Warnung und Sperrungen

Eine dunkle Rauchwolke zog über Hamburg: Am frühen Mittwochabend ist einer Karosserie- und Lackierwerkstatt in der Gustav-Adolf-Straße ein Brand ausgebrochen. Das Gebäude stand lichterloh in Flammen.

Die Feuerwehr ist mit etwa 50 Rettungskräften vor Ort. Es seien keine Personen gefährdet, sagte ein Sprecher der MOPO. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.

Brand in Autowerkstatt: Polizei warnt Anwohner – Straßen und Bahnstrecke gesperrt

Die Feuerwehr warnte Anwohner im Umkreis von rund zwei Kilometern um den Brandort, Türen und Fenster wegen der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten und Lüftungen abzustellen.

Der Holstenhofweg in Höhe der Gustav-Adolf-Straße und die Gustav-Adolf-Straße ab dem Bornkamp waren komplett gesperrt. Auch der Bahnverkehr auf der Strecke nach Lübeck war betroffen und wurde gegen 17.30 Uhr zwischen Wandsbek und Rahlstedt eingestellt, wie ein Bahnsprecher sagte. Die Bahngleise liegen in der Nähe der Werkstatt.

Am Abend war das Feuer unter Kontrolle. Es brannten noch einzelne Brandnester im Inneren des Gebäudes, so die Feuerwehr zur MOPO. Ein Gebäudeteil sei zudem eingestürzt. Der Einsturz und die Einsturzgefahr weiterer Gebäudebereiche erschweren die Arbeiten. Den Angaben nach wird sich der Einsatz voraussichtlich noch über mehrere Stunden in den Abend hinziehen.