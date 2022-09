Der Luftraum am Hamburger Flughafen ist am Montagabend gesperrt worden – der Grund: Eine Drohne wurde am Himmel gesichtet. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.

Um 17.32 Uhr meldete sich ein Kapitän einer Privatmaschine bei den Beamten: Er habe in 1300 Fuß eine Drohne im Bereich des Airports gesichtet – dieser gilt für Drohnen als Flugverbotszone. Der Grenzradius: 1,5 Kilometer.

Drohne gesichtet: Luftraum am Hamburg Airport gesperrt

Der Flughafen ließ den Luftraum sperren, Maschinen durften für eine halbe Stunde weder landen noch starten. Drei Flieger mussten Extra-Runden über Hamburg drehen, ehe sie nacheinander ab 18.01 Uhr wieder landen durften. Eine Flughafen-Sprecherin sprach gegenüber der MOPO von „sehr geringen Auswirkungen“ auf den Betrieb.

Die Polizei hatte in der Zeit das Umfeld nach der Drohne und nach dem Drohnenpiloten abgesucht – ohne Erfolg. Ein Strafverfahren wurde gegen Unbekannt eingeleitet. Dem Piloten drohen für den Flug bis zu zehn Jahre Gefängnis.