Drogenrazzia in Hamburg: Drei Dealer in Haft – scharfe Schusswaffe gefunden

Am Mittwochnachmittag führte die Polizei zusammen mit einer Spezialeinheit Razzias in Farmsen-Berne und Rahlstedt durch. Im Visier: drei Drogendealer. Bei den Durchsuchungen der Objekte wurden größere Mengen Kokain, etwas Marihuana, Bargeld und eine scharfe Schusswaffe gefunden. Eine Frau und zwei Männer wurden festgenommen.

Zwei Männer und eine Frau festgenommen

Die Verdächtigen, zwei Männer im Alter von 24 und 37 Jahren sowie eine 34-jährige Frau, waren schon länger im Fokus der Drogenfahnder. Ihnen wird vorgeworfen, im großen Stil mit Drogen gehandelt zu haben. Nachdem genügend Beweise gesammelt worden waren, wurden ein Haus am Rappenstieg in Farmsen-Berne und eine Wohnung am Mehlandsredder in Rahlstedt durchsucht.

Die Polizei fand die Verdächtigen im Haus in Farmsen-Berne und nahm sie fest. Alle drei wurden einem Haftrichter vorgeführt. Bei der Durchsuchung wurden neben kleinen Mengen Marihuana auch etwa 200 Gramm Kokain und mehr als 3500 Euro mutmaßliches Dealgeld sichergestellt. Zudem wurde eine scharfe Schusswaffe entdeckt. Die Ermittlungen gehen weiter.