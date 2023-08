Polizei findet Koks, Gras und teure Uhren – Brüder festgenommen

Die Beamten fanden Koks, Gras, Bargeld und teure Uhren: Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen vier Männer und eine Frau in Farmsen-Berne vorläufig festgenommen, die mit Drogen gehandelt haben sollen. Zwei der Männer, die Brüder sind, sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

An einer Tankstelle an der August-Krogmann-Straße/Ecke Pezolddamm waren Fahnder um kurz nach Mitternacht auf einen VW und einen BMW aufmerksam geworden. Die drei Insassen trafen sich in einem sichtgeschützten Bereich und tauschten Gegenstände aus. Dann fuhren die Autos wieder los.

Drogendeal: Polizei durchsucht Wohnung

Weil die Polizisten einen Drogendeal vermuteten, hielten sie die Wagen an und nahmen die 24-, 32- und 34-Jährigen fest. Die Beamten fanden in den Autos mehrere Gramm Kokain, Marihuana und etwa 500 Euro mutmaßliches Dealgeld und stellten alles sicher.

Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die gemeinsame Wohnung der beiden 24- und 32-jährigen Brüder in Farmsen-Berne. In dem Einfamilienhaus trafen die Polizisten zunächst auf eine 26-Jährige und einen 50-Jährigen, die ebenfalls vorläufig festgenommen wurden. Bei der Durchsuchung fanden sie mehr als 900 Gramm Ketamin, etwa 800 Gramm Marihuana, jeweils circa 100 Gramm Kokain und Haschisch und rund 14.000 Euro mutmaßliches Dealgeld sowie mehrere teure Armbanduhren. Die Funde wurden allesamt beschlagnahmt.

Da keine Haftgründe vorlagen wurden außer den beiden Brüdern alle anderen wieder entlassen. Die zwei Männer sitzen nun in Untersuchungshaft. Die Entscheidung über einen Haftbefehl steht derzeit noch aus. (mp)