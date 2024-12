Drogentaxi in der City gestoppt – hochschwangere Frau hatte Koks im Slip

Fahnder der Polizei haben am Mittwochabend in der Neustadt ein Drogentaxi gestoppt. Sie hatten beobachtet, wie aus dem Auto heraus Drogen an einen Mann verkauft wurden. Als sie das Auto kurz darauf stoppten, waren die Beamten verblüfft.

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage bestätigte, wurden Zivilfahnder gegen 19 Uhr am Zeughausmarkt auf ein Auto aufmerksam, in das ein Mann (31) ein- und nach kurzer Zeit wieder ausstieg. Bei der Überprüfung des 31-Jährigen fanden sie geringe Mengen Kokain.

Geld und Drogen bei Autoinsassen gefunden

Daraufhin wurde das inzwischen abgefahrene Fahrzeug von der Polizei gestoppt. Der Fahrer (36) und seine hochschwangere Beifahrerin (37) wurden vorläufig festgenommen. Bei dem 36-Jährigen wurden rund 400 Euro mutmaßliches Dealgeld sichergestellt.

Das könnte Sie auch interessieren: „Nie dagewesenes Ausmaß“: Der Boom der Drogen-Taxis – und das Risiko der Kunden

Auch die Schwangere wurde auf der Davidwache durchsucht. Bei ihr wurden mehrere Kügelchen Kokain gefunden. Diese hatte sie nach MOPO-Informationen im Slip versteckt. Beide wurden erkennungsdienstlich behandelt, und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.