Am Montagnachmittag stürmten Spezialkräfte zwei Wohnungen in Bahrenfeld und Eimsbüttel. Jetzt ist klar: Die Razzia galt einem Mann, der die Szene mit Drogen beliefert haben soll. Er wurde festgenommen und kam in U-Haft.

Schwer bewaffnet und mit einer Ramme stürmte die Spezialeinheit gegen 16.30 Uhr eine Wohnung in der Lutterothstraße. Hier nahmen sie einen 33-Jährigen fest. Laut einem Polizeisprecher steht er in Verdacht, mit Drogen gehandelt zu haben. Er wurde festgenommen und kam in U-Haft.

Das könnte Sie auch interessieren: Drogen per Telegram-App – ein Dealer packt aus

Spezialeinheit stürmt Wohnung in Eimsbüttel – eine Festnahme

Zeitgleich schlugen Drogenfahnder und Beamte der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) auch in Bahrenfeld zu. Auch hier soll der mutmaßliche Dealer nach MOPO-Informationen eine Anlaufadresse gehabt haben. Die Staatsanwaltschaft hatte aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse die Durchsuchungsbeschlüsse und den Haftbefehl erlassen.