Drogenrazzia in Hamburg: Spezialeinheit stürmt Wohnung

Die Hamburger Polizei ist mit einer Razzia gegen Drogen-Kriminalität vorgegangen: Spezialkräfte stürmten am Montagnachmittag eine Wohnung in der Luttherotstraße in Eimsbüttel.

Gegen 16.30 Uhr schlugen die Beamten zu. Vermummte Polizisten stürmten und durchsuchten eine Wohnung am Heußweg. Der Anlass für die Razzia sei Drogenkriminalität gewesen, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei gegenüber der MOPO.

Drogenrazzia: Spezialeinheit stürmt Wohnung in Hamburg

Ob es dabei zu Festnahmen oder Sicherstellungen kam, war zunächst unklar. Zu weiteren Hintergründen und Details konnte die Polizei auf Nachfrage noch keine Angaben machen.