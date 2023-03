Drogenhandel: Spezialkräfte stürmen Wohnungen in Hamburg

Großeinsatz im Phoenix-Viertel: Spezialkräfte der Polizei haben am Freitagmorgen zwei Wohnungen an der Kalischerstraße in Hamburg-Harburg gestürmt und zahlreiche Menschen festgenommen. Es ging um Drogenhandel.

Das Rauschgiftdezernat geht davon aus, dass eine Gruppe aus den Wohnungen heraus harte Drogen verkauft. Nach MOPO-Informationen soll sie offenbar auch im Bereich der Drogeneinrichtung „Abrigado“ an der Schwarzenbergstraße in Heimfeld gedealt haben.

Razzia in Hamburg: Polizei findet Kokain, Heroin und Crack

Einige der elf Festgenommenen sollen noch vor dem Eindringen der Polizisten versucht haben, Drogen aus den Fenstern zu werfen, vermutlich, um belastende Beweise zu vernichten. Die Beamten stellten sowohl in als auch außerhalb der Wohnungen Drogen sicher Darunter waren Kokain, Heroin und Crack in „nicht geringer Menge“, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Es würde nun geprüft, ob von den elf vorläufig Festgenommen – die teils auch auf den Straßen vor dem Wohnhaus angetroffen wurden – jemand einem Haftrichter vorgeführt werde. Die Sprecherin: „Die Ermittlungen dauern an.“ Als Erstes hatte das „Abendblatt“ über den Einsatz berichtet. (dg)