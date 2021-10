Großeinsatz in Hamburg: Die Polizei hat am Dienstagmorgen zwei 30 und 31 Jahre alte Männer verhaftet. Ihnen wird Drogenhandel im großen Stil vorgeworfen. Bei der Aktion wurden den Angaben nach noch neun Objekte durchsucht – auch eine Kita gehörte zwischenzeitlich und ungewollt zum Schauplatz des Polizei-Geschehens.

Die Kindertagesstätte ist nämlich in einem Häuserkomplex im Bereich Emma-Poel-Straße/Eva-Rühmkorf-Straße (Altona-Nord) angesiedelt, in dem der 30-Jährige gemeldet ist. Als Spezialkräfte den Mann verhaften wollten, soll der aber über seinen Balkon auf den darunterliegenden gesprungen sein. „Dort hielt er sich versteckt und wurde auch letztlich verhaftet“, teilte Polizeisprecher Thilo Marxsen auf MOPO-Nachfrage mit.

Drogenhandel: Männer in Hamburg verhaftet

Weil vom Flüchtigen jede Spur fehlte, wurde auch die Kita durchsucht. Marxsen: „Da eine rückwärtige Terrassentür der Kita offen stand, haben die eingesetzten Beamten diese im Zuge ihrer Suche nach dem zu Verhaftenden kurz durchsucht. Anwesend war zu dieser frühen Uhrzeit lediglich die Kita-Leiterin.“

Eltern schildern den Vorfall etwas anders: Es hätten sich schon Kinder zu der Zeit in der Kita befunden, die zu einem späteren Zeitpunkt auch ihren Eltern von „großen, dunklen Polizisten mit riesigen Gewehren“ berichteten. Ein Vater: „45 Minuten nach dem Einsatz brachte ich mein Kind zur Kita. Es war alles etwas chaotisch, weil sich das Frühstück leicht verzögerte. Die Kinder schienen ganz aufgeregt zu sein, aber im positiven Sinne. War sicherlich aufregend.“

In der Wohnung des 30-Jährigen wurden nach MOPO-Informationen mehr als 3000 Euro in bar, diverse Handys und hochwertige Uhren sichergestellt. Auch eine geringe Menge Kokain fanden die Beamten. Insgesamt wurden in den acht Wohnungen und in dem Kiosk 80.000 Euro, Marihuana und Kokain, eine Schreckschusswaffe, Patronen, ein Messer, ein Audi A6 und eine Harley-Davidson beschlagnahmt – laut Marxsen alles „umfangreiches Beweismaterial“.

Polizei Hamburg: Männer haben mit diversen Drogen gehandelt

Auf die Spur der beiden Männer waren die Fachdienststellen LKA 62 und LKA 68 gekommen. Im Landeskriminalamt (LKA) sind diese für die Bekämpfung des Drogenhandels zuständig. Die Ermittler dem Duo vor, von September 2019 bis Mai 2020 in mehr als 50 Fällen insgesamt knapp 160 Kilo Marihuana, elf Kilo Haschisch, etwa zehn Kilo Koks und fast 4000 Ecstasy-Tabletten verkauft zu haben. Drei Männer, die dabei geholfen haben sollen, die Betäubungsmittel zu verteilen, wurden bei dem Einsatz ebenfalls festgenommen. Sie kamen später mangels Haftgründen wieder frei, die zwei Hauptverdächtigen und mutmaßlichen Köpfe der Dealer-Gruppe kamen dagegen in Untersuchungshaft.