Drogen-Taxis gestoppt: Jede Menge Gras, Geld und Waffen einkassiert

Bei zwei Fahrzeugkontrollen gingen der Polizei am Dienstag in Hamburg mutmaßliche Drogendealer ins Netz. Polizisten hatten in Harburg und Jenfeld jeweils einen Mietwagen gestoppt. Darin fanden die Beamten Drogen und größere Beträge mutmaßliches Dealgeld. Drei Männer wurden vorläufig festgenommen, einer kam in Haft.

Die erste Kontrolle gab es laut Polizei gegen 16.30 Uhr an der Schwarzenbergstraße. Die Besatzung eines Streifenwagens hatte hier einen Car-Sharing-Pkw mit zwei Insassen (21 und 28 Jahre) gestoppt. Weil Marihuanageruch aus dem Auto drang, durchsuchten die Polizisten das Fahrzeug und fanden ca. 100 Gramm Marihuana, etwa 390 Gramm Haschisch und rund 1300 Euro mutmaßliches Dealergeld.

Hamburg: Verdächtiger kam in U-Haft

In den Wohnungen der Autoinsassen wurden später zwei Schreckschusswaffen und eine Feinwaage gefunden. Der 28-Jährige kam in U-Haft.

Gegen 20.50 Uhr dann ein ähnlicher Fall in Jenfeld. An der Jenfelder Straße stoppten Zivilfahnder einen Mietwagen. Neben dem Fahrer (27) saß eine Frau, die sich aber unerkannt entfernen konnte. Im Auto fanden die Polizisten rund 40 Gramm Kokain, etwa 100 Ecstasy-Tabletten, um die 100 Gramm Marihuana und etwa 2300 Euro mutmaßliches Dealgeld.