Drogen-Razzien: Polizei findet Koks, Gras, Revolver und Schalldämpfer-Gewehr

Diesmal waren es keine ausgewerteten Chat-Daten oder Milieu-Kontakte. Ein Verkehrsunfall hatte die Polizei auf die Spur eines mutmaßlichen Drogendealers gebracht – und nun offenbar zu einem möglichen Komplizen: In Pinneberg und Hamburg durchsuchten die Beamten am Donnerstag mehrere Wohnungen. Und sie wurden fündig.

Abgesehen hatten es die Ermittler zunächst auf einen 41-Jährigen. In dessen Wohnungen stießen sie auf vier Kilo Kokain, eine ähnliche Menge Gras, ein Gewehr mit Zielfernrohr und Schalldämpfer und dazugehöriger Munition. Die Gegenstände seien sichergestellt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Immer mehr Verdächtige im Laufe der Ermittlungen

Durch in der Wohnung neu gewonnener Erkenntnisse und weiterer Ermittlungen seien dann zwei weitere Männer in den Fokus der Ermittler geraten. Sie sollen mutmaßliche Käufer sein, die dem 41-Jährigen laut Polizei Koks abkaufen wollten. Die 30 und 35 Jahre alten Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen; bei ihnen wurden 25.000 Euro gefunden.

Anschließend wurden noch deren Wohnungen in Hamburg durchsucht: Während in Lurup bei dem 30-Jährigen von den Ermittlers nichts aufgefunden worden sei, habe man in Tonndorf in der Wohnung des 35-Jährigen rund ein Kilo Amphetamine, 600 Gramm Marihuana und weitere Beweismittel sichergestellt, so der Sprecher weiter. „Zudem traf man dort auf einen 34-Jährigen, der ebenfalls vorläufig festgenommen wurde.“ In seinem Auto und seiner Wohnung in Lurup wurden weitere Drogen, in einer Wedeler Wohnung anderer Verdächtiger ein scharfer Revolver gefunden.

Drei der Beschuldigten seien einem Richter vorgeführt worden. Der Erlass von entsprechenden Haftbefehlen stehe noch aus. Der Polizeisprecher: „Die Ermittlungen dauern an.“

Die Beamten waren eher zufällig auf den 41-Jährigen gestoßen: Im Dezember hatte ein 22-Jähriger in Langenhorn einen Unfall gebaut: Er war mit seinem Audi von der Straße abgekommen und gegen einen geparkten Kia geknallt. In dem Auto und seiner Wohnung fanden Polizisten zum Verkauf größere Mengen abgepacktes Kokain und Marihuana – und letztlich Hinweise, die zum 41-jährigen Pinneberger führten. (dg)