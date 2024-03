Drogen-Razzien: Polizei filzt Wohnungen in Hamburg und Umland

Razzien in Hamburg und Geesthacht: Das Drogendezernat hat am Dienstag mehrere Wohnungen durchsucht – und ist fündig geworden. Die Beschuldigten: Zwei Männer (60/39), die seit knapp einem Jahr mit Drogen handeln sollen. Und das in „nicht geringen Mengen“, so die Polizei.

Das Duo war bereits seit längerem im Fokus der Ermittler. Bei den Durchsuchungen fanden die Polizisten 3,5 Kilo Heroin und rund 55.000 Euro Bargeld. Dabei wurden sie von einem sogenannten Geldsuchhund vom Zoll unterstützt. Außerdem stellten sie eine Mercedes E-Klasse sowie mehrere Handys sicher.

In einer Heimfelder Wohnung wurde auch der 60-Jährige angetroffen. In Haft musste er nicht, dafür haben weiteren Angaben zufolge die benötigten Gründe gefehlt. Sein mutmaßlicher Komplize ist verschwunden. Die Ermittlungen dauern an. (dg)