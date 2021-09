Dem Zugriff waren mehrmonatige Ermittlungen des Zollfahndungsamts Hamburg vorausgegangen. Am Dienstag schlugen die Ermittler zu und sprengten einen Drogenring in Bremen. Drei Männer wurden festgenommen und 250.000 Euro sichergestellt.

Die drei Männer (23, 25 und 31 Jahre) waren schon länger im Visier der Drogenfahndung. Sie stehen in Verdacht, im großen Stil mit Drogen aller Art gehandelt zu haben. Ihre Geschäfte wickelten sie über Krypto-Handys ab. Die Ermittler sind sich sicher, dass die drei als Großhändler mit 90 Kilo Kokain, 25 Kilo Heroin und mehr als 70 Kilo Marihuana gehandelt haben. Die Drogenn sollen sie zuvor illegal nach Deutschland eingeschleust haben.

Bremen: Drogenring im Norden ausgehoben

Am Dienstagmorgen dann Showdown in Bremen. Zusammen mit der Bremer Polizei vollstreckten die Hamburger Zollfahnder sechs Durchsuchungsbeschlüsse und drei Haftbefehle. In einem der Objekte wurde ein vermeintliches Schmuggelfahrzeug sichergestellt. Außerdem wurden 250.000 Euro und eine Geldzählmaschine beschlagnahmt. Es soll sich dabei um einen Bruchteil mutmaßlichen Drogengeldes handeln. Das Amtsgericht Bremen hatte Arrestbeschlüsse in Höhe von insgesamt 3,3 Millionen Euro erlassen.

Alle drei Männer kamen in Haft. An dem Einsatz waren laut des Zollfahndungsamts Hamburg rund 100 Beamte beteiligt.