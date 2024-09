Straßensanierung in Billstedt – hier brauchen Autofahrer jetzt Nerven

Schwerlast- und Autoverkehr haben ihre Spuren hinterlassen. Der Schiffbeker Weg nahe dem Billstedt-Center muss dringend saniert werden. Am kommenden Montag soll mit den Arbeiten begonnen werden, es kommt zu Straßensperrungen und Fahrbahnverengungen. Autofahrer sollten Geduld mitbringen.

Der Schiffbeker Weg gehört zu den vielbefahrensten Straßen in Hamburg. Hunderte LKWs nutzen ihn, um vom Industriegebiet Billbrook zur A1 zu kommen. Hinzu kommen täglich tausende Autos und der Busverkehr. All dies hat in den vergangenen Jahren seine Spuren hinterlassen.

Anschlussstelle der B5 in Billstedt gesperrt

Insbesondere im Bereich zwischen der Billstedter Hauptstraße und dem Bahnhof gleicht die Fahrbahn einer Buckelpiste. Damit soll nun Schluss sein. Ab dem kommenden Montag soll die Straße in diesem Bereich saniert werden. Laut Planungen sollen die Fahrstreifen für die Dauer der Reparatur von zwei auf eine Fahrspur eingeengt werden. Die Zu- und Abfahrt der B5 an der Anschlussstelle Billstedt wird ganz dicht gemacht.

Davon betroffen ist auch der Busverkehr. Linienbusse werden in dem Bereich nicht anhalten können. Die Umleitung erfolgt in beide Richtungen über Moorfleeter Straße – Liebigstraße – Horner Rampe – Horner Brückenweg – Horner Landstraße – Billstedter Hauptstraße. Die Billstedter Hauptstraße Ostseite ist über die Reclamstraße erreichbar. Fuß- und Radverkehr werden überwiegend in den bestehenden Wegen geführt, Fahrbahnquerungen sind über provisorische Ampelanlagen möglich. Bis 2. November sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein.