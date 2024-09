Direkt vor der Haustür in Finkenwerder: T5-Sitzbank gestohlen – Fahndung ohne Erfolg

Sie halfen bei einem Umzug – wurden aber währenddessen beklaut: Einer Familie aus Finkenwerder wurde vor der eigenen Haustür eine hochwertige T5-Sitzbank gestohlen. Die Täter waren mit einem weißen Mercedes Sprinter mit ausländischen Kennzeichen vorgefahren. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.

Dreister Diebstahl in Finkenwerder: Am Sonntag haben zwei bislang unbekannte Männer eine hochwertige T5-Sitzbank gestohlen. Die Besitzer hatten die Bank zuvor aus ihrem Fahrzeug am Aue-Hauptdeich ausgeladen und vor ihrem Grundstück abgelegt. Sie benötigten in ihrem VW T5-Fahrzeug Platz für Umzugskartons und hatten extra noch einen Zettel mit den Worten „Ich bleibe hier“ angeheftet um deutlich zu machen, dass die Sitzbank nicht zu verschenken ist.

T5-Sitzbank vor der eigenen Haustür gestohlen – Fahndung ohne Erfolg

Zwischen 16.10 Uhr und 16.15 Uhr schlugen die bislang unbekannten Täter zu. Die beiden dunkelhäutigen Männer hielten mit einem Mercedes Sprinter auf der Hauptstraße von Finkenwerder an und luden die schwere Sitzbank auf die Ladefläche. Nach wenigen Augenblicken flüchteten die beiden Männer in die Richtung der Finkenwerder Straße.

Die nun vermisste Sitzbank gehört eigentlich in das Familienfahrzeug der vierköpfigen Familie.

Ein Nachbar beobachtete die ungewöhnliche Situation, alarmierte allerdings nicht die Polizei. Nun werden Zeugen gesucht. Das flüchtige Fahrzeug, ein weißer Mercedes Sprinter, hatte ein ausländisches Kennzeichen montiert. Die beiden Insassen werden als „recht klein“ beschrieben.

Der Fahrer trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Jeans. Der Beifahrer trug ein blaues Hemd und eine schwarze Hose. Eine anschließende Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Zeugen, die etwas zum Verbleib der hellen 3er-Sitzbank aus Leder berichten können, sollen sich bei der örtlichen Polizei melden.