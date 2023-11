Hamburg: Mehrere Menschen mit Hammer angegriffen – Polizei fahndet nach Flüchtigen

Großeinsatz in Wandsbek: Am Sonntagnachmittag kam es in einem Café zu einem Streit, der daraufhin schnell eskalierte. Mehrere Menschen wurden mit einem Hammer attackiert.

Gegen 16.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei in die Wandsbeker Marktstraße alarmiert. Dort war es zuvor zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen.

Wandsbek: Streit in Café eskaliert – drei Verletzte

Wie ein Sprecher der Hamburger Polizei der MOPO bestätigte, gibt es drei Verletzte, die unter anderem mit einem Hammer attackiert wurden.

Das könnte Sie auch interessieren: Prügelei mit Paketboten in Hamburg: Kunde erleidet Knochenbrüche

Der Einsatz läuft derzeit noch, die Beamten fahnden vor Ort nach mehreren flüchtigen Personen, die mutmaßlich beteiligt waren. Eine Person wurde vorläufig festgenommen. (aba)