Kind und zwei Erwachsene bei Unfall verletzt – langer Stau in Eimsbüttel

Ein Verkehrsunfall hat am frühen Mittwochabend den Verkehr in Eimsbüttel lahmgelegt. Auch Busse kamen nicht durch. Am Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt. Eine Erkrankung eines Autofahrers soll die Karambolage ausgelöst haben.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 18.05 Uhr auf der Fruchtallee zu dem folgenschweren Unfall. Ein Autofahrer soll infolge einer plötzlich aufgetretenen Erkrankung die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Dadurch stieß er mit zwei anderen Pkws zusammen.

Rettungswagen und Notarzt im Einsatz

Laut Feuerwehr seien zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt im Einsatz gewesen. Drei Verletzte, darunter ein Kind, wurden versorgt. Alle kamen ins Krankenhaus.

Das könnte Sie auch interessieren: Staualarm: Monatelang Arbeiten auf Hauptverkehrsader

Der Unfallort wurde von der Polizei großräumig abgesperrt, auch der Busverkehr war unterbrochen. Schnell bildeten sich lange Staus.