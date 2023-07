Stau-Alarm mitten in der City: Monatelang Bauarbeiten auf Hauptverkehrsader

Autofahrer aufgepasst: Die Willy-Brandt-Straße und Ludwig-Erhard-Straße werden für mehrere Monate saniert. Die Bauarbeiten finden unter laufendem Verkehr statt.

Der sechsspurige Straßenzug der Bundesstraße 4 befinde sich zum Teil in einem „schlechten baulichen Zustand“, wie die Verkehrsbehörde und der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer mitteilten und müsse deshalb „dringend“ saniert werden. Auf den Straßen seien täglich bis zu 60.000 Fahrzeuge unterwegs.

Die Asphaltdeckschicht von der Neuen Gröningerstraße im Osten bis zum Holstenwall im Westen werde erneuert. Die Arbeiten finden im Zeitraum vom 27. Juli bis voraussichtlich 20. Oktober statt und werden abschnittsweise in mehreren Bauphasen ausgeführt. „Ein Großteil der Arbeiten wird in den Sommerferien ausgeführt, wobei ein Teil der Arbeiten an den Wochenenden erfolgt“, heißt es.

Während der Bauarbeiten bleiben stets zwei Fahrsteifen Richtung Millerntor und eine Spur Richtung Deichtorplatz frei. In Fahrtrichtung Osten kann man über die Hafenkante (Bei den Mühren, Dovenfleet), sowie über die HafenCity in Richtung Süden ausweichen, heißt es in der Mitteilung. Außerdem kann der Ring 1 als Alternativroute genutzt werden.

Auch der öffentliche Nahverkehr ist von den Bauarbeiten betroffen: Die Bushaltestellen im betroffenen Bereich werden verlegt – weitere Informationen gibt es an den Haltestellen, unter hvv.de oder in der HVV-App.

Nach diesen Baurabeiten werden zwischen Oktober 2023 und voraussichtlich Juni 2024 auch die Geh- und Radwege an der Willy-Brandt-Straße und der Ludwig-Erhard-Straße saniert. (mp)