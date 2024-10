Wie in einem Film lieferte sich am Samstagabend der 16-jährige Fahrer eines Carsharing-Autos eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Die Verfolgung startete in Barmbek und endete in Dulsberg. Drei Streifenwagen wurden beschädigt.

Wie der Lagedienst der Polizei bestätigte, wollte ein Streifenwagen ein Carsharing-Fahrzeug anhalten. Doch der Fahrer des Pkw setzte zur Flucht an, nachdem die Polizei Anhaltesignale eingeschaltet hatte. Mit hoher Geschwindigkeit versuchte der junge Mann, über mehrere rote Ampeln vor der Polizei zu entkommen.

Barmbek bis Dulsberg: Jugendliche fliehen in Carsharing-Auto vor der Polizei

Die wilde Verfolgungsjagd erstreckte sich von Barmbek-Süd bis in den Hamburger Stadtteil Dulsberg. Im Bereich der Kreuzung Wandsbeker Allee und Walddörferstraße konnten die Einsatzkräfte den Flüchtigen stoppen.

Dabei wurden insgesamt drei Streifenwagen beschädigt. Informationen, dass ein Polizeibeamter bei der Verfolgung verletzt wurde, konnte der Lagedienst der Polizei nicht bestätigen.

Die Insassen des Carsharing-Autos versuchten offenbar noch zu flüchten. Für den ebenfalls 16-jährigen Beifahrer endete die Flucht jedoch am Fahrzeug. Er erlitt leichte Verletzungen und musste rettungsdienstlich versorgt werden. Seinem „Kollegen“ war dies allerdings egal; er flüchtete zunächst zu Fuß und ließ seinen verletzten Begleiter zurück. Doch der Fahrer kam nicht weit. Wenig später konnte er von der Polizei gefasst und festgenommen werden.

Für die Polizei Hamburg war die Nacht von Samstag auf Sonntag einsatzreich. Neben einer Demonstration in der Hamburger Innenstadt musste die Polizei in Billstedt nach einer tödlichen Schießerei anrücken. Nur wenige Stunden später fielen auch in Rahlstedt Schüsse. Ein Mann wurde verletzt.