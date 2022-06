Polizei stoppt Männer in E-BMW – drei Festnahmen in der City

Auf frischer Tat ertappt? Am späten Donnerstagnachmittag sind in Rotherbaum drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen worden. Die Polizei stoppte ihren Fluchtversuch in einem Car-Sharing-Auto.

Nach MOPO-Informationen beobachteten die Beamten gegen 16 Uhr einen Drogentausch und nahmen daraufhin die Verfolgung mehrerer Männer auf, die sich in einem Elektro-BMW des Car-Sharing-Anbieters „Share Now“ davonmachen wollten.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Theodor-Heuss-Platz, direkt vor der Bahnhof Dammtor, zu insgesamt drei Festnahmen. Die Verdächtigen wurden auf ein Polizeikommissariat gebracht. Weitere Hintergründe sind derzeit noch unklar, die weiteren Ermittlungen laufen. (prei)