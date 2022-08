In fünf Stunden zweimal festgenommen: Hamburger Fahrraddieb in U-Haft

Die Polizei hat am Samstag in Hamburg binnen fünf Stunden gleich zweimal einen Fahrraddieb festgenommen. Zunächst hatte er am Nachmittag in Uhlenhorst zugeschlagen. Kurz nach seiner Entlassung aus dem Polizeigewahrsam stahl er zwei Räder in St. Georg. Der Mann kam in U-Haft.

Laut Polizei soll der 26-Jährige zunächst gegen 16.30 Uhr in der Fährhausstraße zu geschlagen haben. Hier knackte er das Schloss eines Mountainbikes und radelte davon. Ein Zeugin alarmierte die Polizei.

Zwei Taten binnen fünf Stunden: Fahrraddieb in U-Haft

Die stellte den Dieb wenig später auf der Straße Lerchenfeld. Er wurde zur Wache gebracht und später wieder entlassen.

Keine fünf Stunden später soll der Dieb dann in St. Georg erneut zugeschlagen haben. An der Langen Reihe/Ecke Danziger Straße knackte er die Schlösser zweier Räder und flüchtete mit den Bikes in Richtung Steindamm.

Aufgrund der guten Täterbeschreibung eines Zeugen haben Polizisten den Dieb erneut gestellt und festgenommen. Er kam vor den Haftrichter.