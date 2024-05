Mehrere Brände mit Verletzten in Hamburg – Feuerwehr im Dauereinsatz

Binnen sechs Stunden ist die Hamburger Feuerwehr am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag zu sieben Brandeinsätzen ausgerückt. Nicht immer verliefen diese glimpflich. Es gab drei Verletzte.

Neben kleineren Einsätzen, bei denen das Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen wurde, gab es drei Brandalarmierungen, bei denen Personen aus den verqualmten Räumen gerettet werden mussten. Alle kamen in die Klinik.

Pflegebedürftiger Bewohner hatte im Bett geraucht

Der erste folgenschwere Brand ereignete sich gegen 19.20 Uhr in der Friedensallee (Bahrenfeld). Dort hatte der pflegebedürftige Bewohner offenbar im Bett geraucht, seine Decke fing Feuer. Der Mann wurde von Feuerwehrkräften gerettet und kam in eine Klinik.

Gegen 20 Uhr der nächste Einsatz. Diesmal in der Stockhausenstraße (Barmbek). Hier hatte kokelndes Essen auf dem Herd das gesamte Wohnhaus verqualmt. Auch hier wurde eine Person gerettet und kam ins Krankenhaus.

Feuer in Unterkunft für minderjährige Geflüchtete – stundenlanger Einsatz

Der schwierigste Einsatz ereignete sich gegen 2.30 Uhr in einer Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge in der Theodorstraße (Bahrenfeld). In einem der Zimmer hatte ein Sofa gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Es gab einen Leichtverletzten. Erst gegen 6 Uhr konnten die Kräfte wieder abrücken.