Drama im Norden: Mann stirbt in brennendem Elektroauto

Ein fürchterlicher Unfall in Brackel (Landkreis Harburg) hat am Samstagabend ein Todesopfer gefordert. Ein Tesla-Fahrer (39) war mit hohem Tempo gegen eine Brückenmauer gekracht. Das Auto ging in Flammen auf.

Laut Polizei soll der Tesla-Fahrer gegen 21.45 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf der Kreisstraße 22 unterwegs gewesen sein. Das Fahrzeug sei dann aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen.

Tesla kracht gegen Brücke und geht in Flammen auf

Nahezu ungebremst krachte es gegen eine Brücke der A7, die die Kreisstraße überquert. Der Wagen ging in Flammen auf, der 39-Jährige konnte sich nicht mehr befreien und starb in dem Feuerball. Wegen des brennenden Akkus hatten Feuerwehrkräfte zunächst Probleme, den Brand zu löschen.

Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams betreuten die Zeugen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.