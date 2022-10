Drei blutende Polizisten: Ende eines Einsatz wegen Ruhestörung in Hamburg

Bei einem Einsatz in Eilbek sind am Freitagmorgen drei Polizisten verletzten worden. Zwei erlitten stark blutende Platzwunden und kamen in eine Klinik. Die Beamten waren wegen einer Ruhestörung im Einsatz.

Die Beamten wurden gegen 9.30 Uhr in die Wandsbeker Chaussee gerufen. Laut einer Sprecherin der Polizei hatten sich Mieter wegen einer massiven Ruhestörung aus einer der Wohnungen beschwert. Eigentlich ein Routineeinsatz. Doch diesmal eskalierte die Situation.

Mann geht auf Polizisten los

Den Polizeiangaben zufolge hatten die Polizisten zunächst bei dem Ruhestörer geklingelt. Doch dieser habe nicht geöffnet.

Daraufhin sei die Feuerwehr zu Hilfe gerufen worden. Als die Retter das Schloss aufgebrochen hatten und die Tür aufsprang, eskalierte die Lage.

Polizisten haben den Ruhestörer überwältigt und führen ihn ab.

Das könnte Sie auch interessieren: Kopfnuss und Messeranggriff – zwei Polizisten verletzt

Ein Mann aus der Wohnung sei laut der Sprecherin sofort auf die Beamten losgegangen und habe drei von ihnen verletzt. Zwei erlitten Platzwunden am Kopf und kamen in eine Klinik. Ein Dritter trug Hautabschürfungen davon.

Kurz darauf wurde der Mann überwältigt und festgenommen. Wie die MOPO erfuhr, soll er unter Drogen gestanden haben.