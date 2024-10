Dramatisches Feuer in Hamburg – Rätsel um verschwundene Person

In einer Dachgeschosswohnung in der Bovestraße (Wandsbek) ist am Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen die Flammen meterhoch aus dem Fenster der Wohnung.

Gegen 11 Uhr gingen in der Leitstelle der Feuerwehr mehrere Notrufe ein. Flammen und dichter, schwarzer Brandrauch würden aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bovestraße dringen, berichteten Zeugen.

Feuer in Wandsbek – Wohnung an der Bovestraße in Flammen

Als die Retter vor Ort eintrafen, bestätigte sich das gemeldete Bild: Flammen und dichter Brandrauch schlugen aus einem Fenster im oberen Stockwerk.

Das könnte Sie auch interessieren: Angst vor Halloween: Krawall-Kids bekommen Partys für 20.000 Euro – bringt das Ruhe?

Eine Person, die zunächst gesprungen sein soll, konnte vor Ort nicht angetroffen werden. Ob sich tatsächlich jemand beim Brandausbruch in der Wohnung aufhielt, ist derzeit noch unklar.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden in dem ausgebrannten Zimmer niemanden. Die Flammen, die bereits auf die Fassade des Gebäudes übergegriffen hatten, konnten anschließend zügig gelöscht werden.

Warum es zum Brand kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt die genauen Hintergründe.