Dramatischer Einsatz in Hamburg: Wohnung im 7. Stock brennt – Junge wird zum Helden

Großalarm in Hamburg: In einer Wohnung im siebten Stock des Neubau-Komplexes „Mien Leev“ am Nagelsweg (St. Georg) ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Meterhohe Flammen schlugen aus dem Fenster und züngelten gen Himmel. Ein erst zwölfjähriger Junge wurde zum Helden.

Als die Feuerwehr gegen 8.30 Uhr ankam, gab der Einsatzleiter wegen der dramatischen Lage das Alarmstichwort „Menschenleben in Gefahr“ an die Zentrale und forderte damit mehr Einsatz- und Rettungswagen und eine Drehleiter an. Die Polizei sperrte derweil die Straße komplett.

Einsatz in Hamburg: Feuer bricht in Wohnung im siebten Stock aus

Zunächst hieß es, dass sich Kinder in der betroffenen Brandwohnung befinden würden. Dies bestätigte sich laut eines Polizeisprechers aber nicht: „Sie war leer. Alle Bewohner konnten sich ins Freie retten. Niemand wurde verletzt.“

Einzig die Mieterin der Wohnung, in der es brannte, fiel den Rettungskräften in die Arme – sie erlitt einen Schock. Notfallseelsorger standen für alle Hausbewohner zur Verfügung.

Laut Feuerwehr soll ein erst zwölf Jahre alter Junge Schlimmeres verhindert haben. Er habe demnach das Feuer in der Wohnung bemerkt und sofort den Notruf gewählt. Erst danach habe er seine Familie informiert. Zusammen seien sie die Treppen hinunter und auf die Straße gelangt.

Hamburg: Feuerwehr lobt Jungen für seinen Einsatz

„Aufgrund dieses tollen Einschreitens konnte nach einer rettungsdienstlichen und notärztlichen Sichtung festgestellt werden, dass alle sieben Bewohner unverletzt waren“, so ein Feuerwehrsprecher. Die Familie werde in einer Notunterkunft untergebracht – ihre Wohnung sei vom Feuer vollsttändig zerstört worden.

Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall. (dg)