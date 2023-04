Dramatischer Einsatz in Hamburg: Erst brennt Pkw in Garage, dann die Wohnung

In Alsterdorf ist es am Samstagnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Zunächst wurde ein brennendes Auto in einer Tiefgarage gemeldet. Dann schlugen die Flammen auf eine Wohnung über.

Laut Feuerwehr wurden die Retter gegen 17.30 Uhr in die Bebelallee gerufen. Dort sollte ein Pkw in einer Tiefgarage brennen. Noch während der Löschzug auf der Anfahrt war, seien weitere Notrufe eingegangen.

Großaufgebot der Feuerwehr rückt an

Die Anrufer meldeten, dass die Flammen aus der Tiefgarage eine darüber liegende Wohnung erfasst hätten. Weitere Löschfahrzeuge und ein Notarzt kamen. Rund 40 Retter waren im Einsatz.

Vor Eintreffen der Kräfte hatten sich alle Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht. Die Brände waren nach gut 60 Minuten gelöscht. Es entstand hoher Sachschaden.