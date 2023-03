Dramatischer Einsatz in Hamburg: Mann stirbt bei Feuer in Hochhaus

In Ohlsdorf ist es am Montagabend in einem Hochhaus zu einem Brand mit tragischen Ausgang gekommen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot und dem Notarzt an. Bei den Nachlöscharbeiten wurde eine tote Person in den Räumen entdeckt.

Laut Feuerwehr erreichten gegen 19.25 Uhr mehrere Notrufe die Einsatzzentrale. Anwohner meldeten starken Qualm aus einer in der achten Etage gelegenen Wohnung an der Fuhlsbüttler Straße. Zudem wurde gemeldet, dass dort eine pflegebedürftige Person wohne. Sofort rückten zwei Löschzüge und ein Notarzt an.

Retter finden leblosen 65-Jährigen in Wohnung

Das Feuer brach im achten Stock dieses Hochhauses in Ohlsdorf aus. Röer Das Feuer brach im achten Stock dieses Hochhauses in Ohlsdorf aus.

Laut eines Sprechers habe ein Pflegebett gebrannt. Als der Brand gelöscht war und sich der Qualm verzogen hatte, machten die Retter eine schreckliche Entdeckung. Sie fanden neben dem Bett einen leblosen Mann (65). Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Fuhlsbüttler Straße war zeitweise voll gesperrt.