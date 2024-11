Drama in Eilbek: Tatverdächtiger Ex-Freund in Italien verhaftet

Im August dieses Jahres stürzte eine 36-jährige Frau in der Schellingstraße, vom Balkon ihrer Wohnung und erlitt dabei schwere Verletzungen, an deren Folgen sie kurz darauf in einer Klinik verstarb. Schnell war klar, dass es sich nicht um einen Freitod handelte.

Der Ex-Freund der Frau, der drogenabhängig sein soll, geriet unter Verdacht und wurde seit Mitte September öffentlich gesucht. Nun wurde der Mann in Italien festgenommen. Zunächst sah der Sturz wie ein tragisches Unglück aus. Als die Rettungskräfte der Feuerwehr am 17. August am Tatort eintrafen, fanden sie die Frau nach dem Sturz vom Balkon der vierten Etage schwer verletzt vor. Die Ermittlungen ergaben jedoch Zweifel an einem Unfall.

Flüchtiger Ex-Freund in Italien festgenommen – Auslieferung nach Hamburg wird vorbereitet

Die Mordkommission sicherte Spuren in der Wohnung, die auf eine Auseinandersetzung zwischen der Frau und ihrem 32-jährigen Ex-Freund hindeuteten. Vermutlich versuchte die Frau, in Todesangst dem Streit zu entkommen und stürzte dabei in die Tiefe.

Der Verdächtige, A. B., war seit dem Tattag flüchtig. Intensive Ermittlungen führten nun zu seiner Festnahme in Vigevano (Italien), wo ihn die örtlichen Einsatzkräfte am vergangenen Freitag aufspürten und verhafteten.

Die Polizei Hamburg hat bestätigt, dass derzeit eine Auslieferung nach Hamburg vorbereitet wird. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet, doch die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern weiterhin an.