Frau stirbt nach Balkonsturz: Jetzt fahndet die Polizei mit Fotos nach ihrem Freund

Das Drama von Eilbek: Mitte August dieses Jahres stürzte eine Frau vom Balkon ihrer Wohnung in die Tiefe und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Kurz darauf verstarb sie in einer Klinik. Schnell war klar, dass es kein Freitod war. Der drogensüchtige Freund der Frau geriet unter Verdacht. Nach ihm wird nun mit einem Foto gefahndet.

Zunächst sah es wie ein tragisches Unglück aus. Als Rettungskräfte der Feuerwehr am 17. August dieses Jahres zu einem Wohnhaus in der Schellingstraße gerufen wurden, war eine 36-Jährige vom Balkon der vierten Etage in die Tiefe gestürzt.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort von Anouar Benjemia (32). Polizei Hamburg Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort von Anouar Benjemia (32).

Eilbek: Sprang die Frau in Todesangst vom Balkon?

Beim genauen Betrachten des Tatorts kamen den Ermittlern Zweifel. Die Mordkommission rückte an und sicherte Spuren in der Wohnung. Danach wurde diese versiegelt. Es erhärtete sich der Verdacht, dass es kurz vor dem Sturz zu einer Auseinandersetzung zwischen der Frau und ihrem Freund (32) gekommen war. In dessen Verlauf könnte sich die 36-Jährige in Todesangst in die Tiefe gestürzt haben.

Die Kripo hat die Tür zur Wohnung in Hamburg-Eilbek versiegelt. Zuvor wurden umfangreiche Spuren in der Wohnung gesichert. Privat / hfr Die Kripo hat die Tür zur Wohnung in Hamburg-Eilbek versiegelt. Zuvor wurden umfangreiche Spuren in der Wohnung gesichert.

Der 32-Jährige galt seit dem Tattag als verschwunden. Eine eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg. Nun wendet sich die Polizei mit einem Foto des Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des marokkanischen Staatsbürgers Anouar Benjemia geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 4286 56789 zu melden.