Drama bei Hamburger Halbmarathon – Mann (25) reanimiert

Mehr als 10.000 Sportlerinnen und Sportler sind am Sonntagmorgen beim „Hella Hamburg Halbmarathon“ an den Start gegangen. Ein Läufer brach bei der Veranstaltung zusammen – er musste reanimiert werden.

Um 9 Uhr starteten die ersten Sportler am Millerntorplatz auf St. Pauli. Über die Reeperbahn und Königstraße ging es zur Elbchaussee, dann an den Landungsbrücken vorbei, rund um die Außenalster und dann zum Ziel an der St. Petersburger Straße (St. Pauli).

Läufer erleidet Kreislaufzusammenbruch

Um 11.01 Uhr kam es an der Maria-Louisen-Straße (Winterhude) zu einem Zwischenfall. Ein Läufer (25) erlitt plötzlich einen Kreislaufzusammenbruch. Rettungskräften gelang es, ihn wiederzubeleben. Viele Sportler bekamen das Drama beim Vorbeilaufen mit. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, begleitet von einem Notarzt.

Den Halbmarathon durch Hamburg gibt es 30 Jahren, die Strecke beträgt 21,0975 Kilometer. Zum runden Geburtstag hatten sich 14.086 Teilnehmer gemeldet, ein Rekord. Schnellster Mann wurde Vincent Towett aus Kenia mit einer Zeit von 1:02:07 Stunden. Schnellste Frau war Alemaddis Eyayu aus Äthiopien (1:10:45 Stunden). (paul)